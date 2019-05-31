Son Dakika Haberleri: Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Bu belge AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet...
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Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Bu belge AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet...

1 saat önce

Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Bu belge AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir.

Gül:
Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Bu belge AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:32 Kaynak: AA
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