Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm...
2 saat önce
Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak.
Gül: "(Yargı Reformu Stratejisi) Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:17 Kaynak: AA
Komedyen Atalay Demirci'nin kayınbiraderi de FETÖ'den yargılanacak
Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
Organize suç örgütü sanığına evinde silahlı saldırı
Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a cevap verdi!