Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin konuştu
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin, "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:38
, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin, "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor." dedi.
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