Son Dakika Haberleri: Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin konuştu
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Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin konuştu

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin, "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor.

Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin konuştu, System.String[]
Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Stratejisi Programı'na ilişkin, "Strateji belgemiz, hangi istikamette yol alacağımızı, referanslarımızı ve önceliklerimizi ortaya koyuyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:38 
Abdülhamit Gül, Ekonomi
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