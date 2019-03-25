Son Dakika Haberleri: Gül: "(Yargıda İhtisaslaşma) Nasıl Başlarsa, Hukuk Hakimi Emekli Oluncaya Kadar Hukuk Hakimi...

Gül: "(Yargıda İhtisaslaşma) Nasıl Başlarsa, Hukuk Hakimi Emekli Oluncaya Kadar Hukuk Hakimi...

1 saat önce

Gül: "(Yargıda ihtisaslaşma) Nasıl başlarsa, hukuk hakimi emekli oluncaya kadar hukuk hakimi olarak, ceza hakimiyse ceza ihtisası olarak devam edecek"

Gül:
Gül: "(Yargıda ihtisaslaşma) Nasıl başlarsa, hukuk hakimi emekli oluncaya kadar hukuk hakimi olarak, ceza hakimiyse ceza ihtisası olarak devam edecek"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:35 Kaynak: AA

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