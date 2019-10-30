Son Dakika Haberleri: Gül: "Yargının ideolojisi olmaz"
Son Dakika Güncel Gül: 'Yargının ideolojisi olmaz'

Gül: "Yargının ideolojisi olmaz"

38 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıklar arasında iş birliğiyle gerçekleştirilen "Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni'ne katıldı. (2)

Gül: Yargının ideolojisi olmaz

Abdulhamit Gül, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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