Gül: "Yargının tek sahibi millettir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gül: 'Yargının tek sahibi millettir' - Son Dakika

Gül: "Yargının tek sahibi millettir"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığnın Afyonkarahisar'da düzenlediği Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri'ne katıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığnın Afyonkarahisar'da düzenlediği Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. (4)

Gül: Yargının tek sahibi millettir

Abdülhamit Gül, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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