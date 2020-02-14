Gül: "Yargının tek sahibi millettir"
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığnın Afyonkarahisar'da düzenlediği Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:54 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığnın Afyonkarahisar'da düzenlediği Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri'ne katıldı. (4)
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