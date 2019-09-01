Gül: Yeni adli yıl hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır
4 saat önce
Adalet Bakanı Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır.
Adalet Bakanı Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:39
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