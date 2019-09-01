Son Dakika Haberleri: Gül: Yeni adli yıl hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır
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Gül: Yeni adli yıl hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır

4 saat önce

Adalet Bakanı Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır.

Gül: Yeni adli yıl hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır, System.String[]

Adalet Bakanı Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır." dedi.

Abdülhamit Gül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:39 
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