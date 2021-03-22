Gül yetişmez denilen köye gül serası kurdular, siparişlere yetişemiyorlar - Son Dakika

Gül yetişmez denilen köye gül serası kurdular, siparişlere yetişemiyorlar

Serayı kurma girişimleri sırasında bu köyde gül yetişmez eleştirilerini maruz kalan kadınlar 'Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık' diyerek yetiştirdikleri güllerle siparişlere yetişemediklerini söylediler

OSMANİYE - Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde bir araya gelen 20 kadın, 1,5 dönüm arazi üzerine gül serası kurdu. Serayı kurma girişimleri sırasında bu köyde gül yetişmez eleştirilerini maruz kalan kadınlar 'Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık' diyerek yetiştirdikleri güllerle siparişlere yetişemediklerini söylediler.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesiyle Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde uygulanan 'Gül bahçesinde yeşeren umutlar' projesi kapsamında bir araya gelen 20 kadın yaklaşık 1 yıl önce merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adı altında Osmaniye'nin ilk kadın kooperatifini kurdu. Kooperatif kurulduktan sonra girişimlere başlayan kadınlar ilk etapta eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu köyde gül yetişmez dense de pes etmeyen kadınlar bir buçuk dönüm arazi üzerine gül serası kurdu. "Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık" diyen kadınlar yıllar önce maruz kaldıkları eleştirilere, ürettikleri güllerle taleplere yetişemeyerek cevap veriyorlar. Serada üretilen güllerin bu sezon üçüncü kesim hasadını yapan kadınlar, ekonomik özgürlüklerini ellerine alırlarken gül yetişmez denilen Değirmenocağı köyünün de gülle anılmasını istiyorlar.

"Osmaniye'nin ilk kadın kooperatifini kurduk"

Kooperatifin kurulum aşamasından bahseden Kooperatif Başkanı Şükriye Erdoğan, "Bir buçuk dönüm gül seramız var. Yarım dönem seramız SODES tarafından bir dönüm seramızda bakanlık tarafından kuruldu. Seralar kurulurken köyümüzdeki 100 tane kadına süs bitkileri hakkında kurs verildi. Kurs bittikten sonra kooperatif kurma aşamasına geçildi. 20 tane kadınla Osmaniye'nin ilk kadın kooperatifini kurmuş bulunmaktayız" dedi.

"Gülü yetiştirdik gül açtırdık"

Yetiştirdikleri gülleri çiçekçilere yetiştiremediklerini ifade eden Erdoğan, "Şuanda seralarımızda 4 çeşit gül üretmekteyiz. Rodos, magnum, samuray ve everest çeşitlerini üretiyoruz. Yetiştirdiğimiz gülleri şuanda Osmaniye'deki çiçeklere pazarlıyoruz. Şuanda deneme aşamasındayız. Yetiştirdiğimiz gülleri çiçekçilere yetiştiremiyoruz. Gülün yetişmeyeceğini söylediler. Gülü yetiştirdik gül açtırdık. Biz yaptık herkeste yapabilir. Gelsinler bize destek olsunlar, beraber olalım hep birlikte yetiştirelim güllerimizi. İleriki günlerde köyümüzün gülle anılmasını istiyoruz. Şuanda üçüncü aşama kesimini yapıyoruz güllerimizin. Bütün esnaflara çiçeklerimizi veriyoruz. Şuanda şunu söyleyebilirim yok satıyoruz" diye konuştu.

"Bizim kariyerimiz toprak, gül ve yetiştirmek"

Kariyer konusunda toprağı tercih ettiklerini söyleyen Şükriye Erdoğan, "Arkadaşlarla biz bu işe başlarken aynı zamanda da kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması, kendi ayakları üzerine basabilmesi ve kimseye bağımlı olmadan yaşayabilmesini istedik. Kariyer yapılarak bir yere gelinir ama biz toprağı seçtik. Gülü seçtik. Bizim kariyerimiz toprak, gül ve yetiştirmek. Toprağa ne verirse toprak sana en güzelini verir kadına ne verirsen kadın onu sana en güzel şekilde dönüş yapar. Bizim sloganımız şu oldu. Biz yaptık sizde yaparsınız gelin bize katılın" ifadelerini kullandı.