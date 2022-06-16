Gül Yetiştiriciliği Xingjiang'ın Güneyinde Yaşayanların Gelirini Artırıyor - Son Dakika
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Gül Yetiştiriciliği Xingjiang'ın Güneyinde Yaşayanların Gelirini Artırıyor

16.06.2022 19:30
Gül Yetiştiriciliği Xingjiang'ın Güneyinde Yaşayanların Gelirini Artırıyor

URUMQİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Xinjiang'ın güneyindeki Yutian ilçesi yerlisi olan Azizi Turkhon, şimdiki hayatını tarif ederken yüzünde güller açıyor.

URUMQİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Xinjiang'ın güneyindeki Yutian ilçesi yerlisi olan Azizi Turkhon, şimdiki hayatını tarif ederken yüzünde güller açıyor. 32 yaşındaki Azizi Turkhon, "Gül sadece gelirimizi artırmadı aynı zamanda yaşam kalitemizi de iyileştirdi" dedi. Gül, artık bölgede yaşayanların hayatlarının hemen her alanına yerleşti. Turkhon, "Eşim burada üretilen gül özlü yüz maskelerini kullanıyor ve çocuklarım ellerini güllü sabunlarla yıkıyor" diye ekledi.

Çin'in en büyük çölü Talamakan'ın güney ucunda yer alan Hotan iline bağlı Yutian ilçesinde gül yetiştiriciliğinin geçmişi çok eskiye dayanıyor. Hotan gülü, Şam Gülü'nün başka bir türü ve Xinjiang'a binlerce yıl önce antik İpek Yolu güzergahı üzerinden geldi. Küçük çiçek, son on yıllarda yerel yoksulluğu azaltma ve kırsal canlanma çabalarının itici gücü oldu. Yutian'a bağlı küçük bir köyde doğan Azizi Turkhon, yaklaşık 666,7 hektarlık araziye yayılan bir gül bahçesini idare ediyor ve çiçek açan gül çalılarının doğduğu ilçeyi nasıl değiştirdiğini uygulamalı olarak görüyor.

Azizi Turkhon, "Gül yetiştiriciliği görece basittir. Düzenli tarla yönetimi ile takip edilen tek bir ekim, oldukça istikrarlı bir hasadı garanti altına alır" dedi. Gül, hektar başına yaklaşık 45.000 ila 60.000 yuan (yaklaşık 6.706 ila 8.942 ABD doları) arasında iyi bir gelir sağlayabilir ve bu da "diğer mahsulleri yetiştirmekten daha karlıdır". Yerel hükümete göre, Yutian'da 2.667 hektardan fazla alanda gül dikildi ve bu da yerel halka pembe bir geleceğin yolunu açtı. Yutian'daki bir gül biyoteknolojisi şirketinin genel müdürü olan Gao Haiying, "Şirketimiz 2012'deki kuruluşundan bu yana yerel çiftçilere 50 milyon yuandan fazla gelir sağladı ve binden fazla aileye iş olanağı yarattı" dedi. Yerel gül yetiştiriciliği tanıtım parkının müdürü Ma Teng ise, gül reçeli, güllü naan ekmeği ve güllü ay çöreğinin yanı sıra gül yağı, yüz maskesi, sabun ve gül özü bulunan diğer günlük ürünler dahil olmak üzere çok sayıda gül ürünü geliştirdiklerini söyledi. Azizi Turkhon, "Giderek iyileştirilen altyapı tesisleriyle ürünlerimiz Beijing ve Shanghai gibi büyük şehirlerde satılabilir ve yerel çiftçilerin gelirlerini artırabilir" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İpek Yolu, Hotan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gül Yetiştiriciliği Xingjiang'ın Güneyinde Yaşayanların Gelirini Artırıyor - Son Dakika

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