"Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi - Son Dakika

Market zinciri Migros'ta iki haftadır devam eden eylem anlaşma ile sonuçlanınca İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort bugün Habertürk TV canlı yayınına çıktı.

Eylemin sembolü haline gelen Gülabi Ak su hakkında konuşan Ömer Özgür Tort, "Gülabi abi sembol oldu. Biz işe dönmesini istiyoruz" dedi.

Ömer Özgür Tort işten atılan kişilere, işe dön çağrısı yaptıklarını da belirterek, 70 kişinin döndüğünü, kalan 110 kişinin de işine dönebileceğini söyledi.

GÜLABİ AKSU KİMDİR?

Migros çalışanı Gülabi Aksu, eyleme çıkan depo çalışanlarından biriydi. İş adamı Tuncan Özilhan'ın sahibi olduğu Migros, eylemi sonlandırmayan işçilerin sözleşmelerini feshetmişti. İşçiler seslerini duyurmak için Tuncan Özilhan'ın evinin önünde gösteri yapınca tutuklanmışlardı. Gülabi Aksu da o isimlerden biriydi.

Elleri kelepçeli gözleri yaşlı bir şekilde medyaya fotoğrafları yansıyan Gülabi Aksu, eylemin sembol ismi oldu. Gülabi Aksu gözaltı sonrasında yaptığı açıklamada, "Eylemi kendimi ön plana atmak için yapmadım. Sadece 250 işçi arkadaşımızın tekrar işe alınmasını istiyorum. Biz sadece bir ekmek parası için zam istedik. Hakkımızı istiyoruz" demişti.

ANLAŞMA NASIL SAĞLANDI?

Migros çalışanları yüzde 8 zam aldıklarını iddia edip eyleme çıkmıştı. Ömer Özgür Tort ise çalışanlara yüzde 54 oranında zam yaptıklarını onların ise yüzde 80'e tekabül eden zam talepleri olduğunu söyledi. Anlaşma sonucunda zam oranında bir değişiklik olmadı. Uzlaşma prim sisteminde sağlandı. Prim sistemini iyileştiren Migros, işçilerin istediği 'garantiyi' verdi. İşten atılan tüm işçilere de geri dönebilecekleri bildirildi.