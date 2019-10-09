Son Dakika Haberleri: Gülabibey Camisinde çevre düzenleme çalışmaları başladı
Son Dakika Güncel Gülabibey Camisinde çevre düzenleme çalışmaları başladı

Gülabibey Camisinde çevre düzenleme çalışmaları başladı

39 dakika önce

Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Gülabibey Camiinde çalışmalarını başlattı.

Gülabibey Camisinde çevre düzenleme çalışmaları başladı, System.String[]

Erzincan Belediyesi ibadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Gülabibey Camiinde çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak Gülabibey Camisinde bahçe düzenlenmesi, şadırvanlarının yenilenmesi, tuvalet ve lavabolarının yenilenmesi gibi çalışmalar yaparak vatandaşların hizmetine sunacaklar.


Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.


Aksun yaptığı konuşmada "Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerimin ibadethanelerinin tadilatını yapabilmek için bütün arkadaşlarımız işbirliği içerisinde. Özellikle inşaat ekibimiz bu konuyu kendine görev bilmiş. Bahçe düzenlemesi, şadırvanlarının yenilenmesi, lavabolarının yeniden yapılması için güç birliği içerisinde el birliği içerisinde arkadaşlarımız mücadele etmektedirler. En kısa zamanda burası vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır. Bu tür yerlerin tadilatı elimizden geldiği sürece ivedi bir şekilde yerine getirilecektir" dedi. - ERZİNCAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:19 Kaynak: İHA
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