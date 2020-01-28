Gülaçar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Çalışma Grubunda - Son Dakika
Son Dakika Politika Gülaçar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Çalışma Grubunda - Son Dakika

Gülaçar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Çalışma Grubunda

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Sözcüsü olarak komisyonu temsilen gözlemci statüsünde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM)...

Gülaçar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Çalışma Grubunda, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Sözcüsü olarak komisyonu temsilen gözlemci statüsünde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubunun toplantısına katıldı.


Türkiye'deki insan haklarının üçüncü kez ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubunda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da yer aldı. Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı toplantı açılış konuşmasını yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ, PKK/PYD/ YPG ve DAEŞ terörüne rağmen son 5 yılda insan hakları alanında Türkiye'nin attığı adımlara değinen Kaymakçı; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını geliştirmede kararlılığın yenilendiği ifadelerinde bulundu.


Van Milletvekili Gülaçar, diğer ülke katılımcılarının Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan ötürü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) kurulmasından ötürü ve Yemen'deki insani krize duyarlılığından ötürü Türkiye'ye özellikle teşekkür ettiğini ifade etti.


Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Faruk Kaymakçı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve birçok bürokrat iştirak etti. - VAN

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM: "(ABD'nin sözde barış planı) BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik...
Palandöken'e giden İmamoğlu, kayak yaptığı fotoğrafları paylaştı Son dakika: Deprem sonrası yoğun bakıma alınan hastaların durumunun kritik olmadığı açıklandı Bakan Soylu: Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülaçar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Çalışma Grubunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]