Son Dakika Haberleri: Gülaçar'dan '2 Nisan ve Miraç Kandili' Mesajı

Gülaçar'dan '2 Nisan ve Miraç Kandili' Mesajı

1 saat önce

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü ve Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gülaçar'dan '2 Nisan ve Miraç Kandili' Mesajı, System.String[]
AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü ve Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Gülaçar, yayımladığı mesajda, "2 Nisan, Van'ın işgalden kurtuluşunu remz eden bir tarihtir. Bundan 101 yıl önce nasıl bu şehrin insanları birlik ve beraberlik içinde bir mücadele verdiyse, bugün de aynı bilinçte bu şehrin iyiliğini, menfaatini düşünmeyen, gençlerini ve geleceğini istismar eden, değerlerini ve geleneklerini hiçe sayan her türlü odağa, yapıya ve düşmana karşı yekvücut olmalıdır. Her 2 Nisan, bu bilincin tazelendiği ve azmin kavileştiği bir tarih olsun. Rabbim bu güzel memlekete bir daha savaş, işgal ve kötülük göstermesin" dedi.

Gülaçar, Miraç Kandili ile ilgili de şöyle dedi:

"Miraç, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e hüzün yılında, Taif'in taşlamasının ardından ve Kureyş müstekbirlerinin tahkirlerinden sonra Rabbimizin ikramıdır. Yapayalnız kaldığı zaman, göğsü daraldığı zaman Kutlu Nebi'ye Rabbinden bir ferahlıktır. Rabbine yükseltildiğinde, en güzel örnek ve en güzel önder olan Muhammed Mustafa, ümmetine müjdelerle döndü. Bugün Rasulullah'ın ümmeti Filistin'de, Suriye'de, Afganistan'da ve tüm İslam coğrafyasında hüzün zamanları yaşıyor. Bu gece dualarımız Miraç yolculuğuna çıksın ve ümmete müjdelerle dönsün. Miraç geceniz mübarek olsun." - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:26 Kaynak: İHA

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