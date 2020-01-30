Gülaçar'dan 'Kırsal Kalkınma Destekleri' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Gülaçar'dan 'Kırsal Kalkınma Destekleri' açıklaması - Son Dakika

Gülaçar'dan 'Kırsal Kalkınma Destekleri' açıklaması

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında Van proje listesinden 27 projenin tamamına hibe verildiğini söyledi.

Gülaçar'dan 'Kırsal Kalkınma Destekleri' açıklaması, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında Van proje listesinden 27 projenin tamamına hibe verildiğini söyledi.


Açıklamalarda bulunan Milletvekili Gülaçar, "02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/30 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında yapılan değerlendirme ve bütçelendirme çalışmaları sonucu, ilimizden 13 adet ekonomik yatırımlar konusunda proje ile 14 adet kırsal ekonomik altyapı yatırımları konusunda olmak üzere uygunluk kriterlerini taşıyan toplam 27 adet projenin tamamı kabul edilmiş olup, 22.786.883,86 TL toplam proje tutarının 11.149.728,50 TL kısmı hibe olarak Van ilimize tahsis edilmiştir. Van'ımıza hayırlı olsun. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Van milletvekillerimiz İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas'a, bakanlık çalışanlarımıza ve il müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.


Destek alan 27 firma ve girişimcinin projelerini başarıyla tamamlayacağına ve Van tarım ekonomisine katkı sunacaklarına emin olduğunu ifade eden Gülaçar, Van'ın ekonomik kalkınması ve istihdamı için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini söyledi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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