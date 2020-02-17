Gülaçar'dan 'Marangozlar Sitesi' müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülaçar'dan 'Marangozlar Sitesi' müjdesi - Son Dakika

Gülaçar'dan 'Marangozlar Sitesi' müjdesi

7 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına alındığı müjdesini verdi.

Gülaçar'dan 'Marangozlar Sitesi' müjdesi, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına alındığı müjdesini verdi.


Açıklamalarda bulunan Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının 2020 yatırım programına alındığını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılacak olan sanayi sitemiz esnafımıza ve tüm Van'ımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Van milletvekillerimiz İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas'a ve Marangozlar Odasına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Osman Nuri Gülaçar, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı
Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti Denizli ile ilgili korkutan deprem açıklaması: Risk birçok şehirden çok daha yüksek

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:24:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülaçar'dan 'Marangozlar Sitesi' müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]