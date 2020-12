Gülaçar: "Tarımda ilk sıralarda olmak hayal değil" - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar meclis arasının ardından Van'daki programlarına devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ı ziyaret ederek Van tarımı üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gülaçar, "İlimizin en çok gelişmesini istediğimiz alanlardan biri de tarımdır. Bölgemiz tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde geçmiş dönemlerde önemli işler başarmış bir yer. Şehirlere göçün artması ve hava şartları başta olmak üzere birçok sebepten ötürü arzu ettiğimiz noktaya henüz varamadık. Ancak gerek devlet desteği gerekse de yatırımcı desteği ile yeniden güçlü bir noktaya gelebiliriz. Yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemir'li ile destekler konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah çiftçimizin yüzünü güldürecek işlere imza atacağız. İl müdürümüz hali hazırda planlanan projeleri bizlerle paylaştı. Bu projelerin hayata geçmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Şahsım olarak en büyük hedefim Van'ımızda yeşil alanların artmasının yanı sıra tarımsal faaliyetlerde önemli sıralara gelmek. Bu minvalde çiftçilerimizden ve yatırımcılarımızdan istirhamım daha fazla adım atmalarıdır. Hükümetimiz bu konuda çok ciddi destekler veriyor. Sizler bir adım atın size beş adım atılacağından şüpheniz olmasın. Tarımda bir numara olmak bu bölge için hayal değil" dedi.

Programlarına yakın zamanda yapımı tamamlanan Et ve Süt Kurumunu ziyaret ederek devam eden Gülaçar, 16 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan büyükbaş, küçükbaş hayvan kesimi başta olmak üzere birçok et ve süt ürününü tedarik edecek kurumda incelemelerde bulundu. Gülaçar, "Şehrimiz bölgenin incisi konumunda olduğu için böyle tesislere her daim ihtiyacımız oluyor. Bizlerde bu yatırımın özellikle Van'a yapılması için çok çalıştık. Hamdolsun tesis başta şehrimiz olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak durumda. Yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemir'li ile açılışını yapacağımız tesis yüzlerce vatandaşımıza iş imkanı, istihdam ve istikrar sağlamanın yanı sıra on binlerce aileye de kaliteli ve uygun et ürünlerine erişim imkanı sağlayacak. Buradan müjdemizi de verelim. 1-2 aya kadar şehrin göbeğinde bir satış ofisi kurulması için arkadaşlarımız her şeyi hazırladı. Bizler de ikinci mağazanın açılması için genel müdürümüz ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Et ve Süt Kurumu ziyaretinin ardından Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret eden Gülaçar, "Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları dinledikten sonra yapacağı çalışmalarla ilgili başkanımızla istişarede bulunduk. Tuşba'mız daha güzel hizmetlere layık, inşallah bu hizmetler için bizlerde gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Başkanımıza ve kıymetli ekibine yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN