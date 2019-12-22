Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna katıldı - Son Dakika

Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna katıldı

6 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Vakıflar, medeniyetimizde karşılık beklemeden yardım etmenin, diğergamlığın yaygınlaşmasına vesile olmanın bir aracıdır" dedi.

Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna katıldı, System.String[]

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Vakıflar, medeniyetimizde karşılık beklemeden yardım etmenin, diğergamlığın yaygınlaşmasına vesile olmanın bir aracıdır" dedi.


AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Olağan Seçimli Genel Kuruluna katıldı. Burada konuşan Osman Nuri Gülaçar, tüzük metnin vakıf amacına değinerek, "Vakıf, Vanlıların; ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda dayanışmalarını geliştirmek ve güçlendirmek, yardımlaşmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. 26 yıl önce rahmetli Celalettin Tüfenkçi ve diğer kıymetli kurucuların öncülüğünde kurulan bu vakfımızın önemli bir görev icra ettiği kanaatindeyim. Vakıflar, medeniyetimizde karşılık beklemeden yardım etmenin, diğergamlığın yaygınlaşmasına vesile olmanın bir aracıdır. Bu müesseseler, ortak kültürel öğelerin korunmasının ve sürdürülmesinin mekanıdır. Bugünün dünyasında, bireysel bir hayat tercihi yaygınlaşırken, organik ilişkiler yerini mekanik ilişkilere bırakırken, geleneklerimiz ve kültürümüz sayesinde bir araya gelmeye devam etmekteyiz. İşte Van Vakfı, 26 yıldır İstanbul'da, Vanlıların bir araya gelmesine, yardımlaşmasına, iyi günde kötü günde dayanışmasına öncülük etmektedir. Vakfımızın önemi ve kıymetinin sebebi de burada yatmaktadır. Gurbette hemşehrilerin dayanışmasının önemini hepimiz bilmekteyiz. Vakfımızın ana amaçlarından biri de bu dayanışmaya bir araç olmasıdır" dedi.


"Vanlıların rakibi Vanlılar olmamalı"


"Günümüz dünyasında; iş dünyasından akademiye, siyasetten sivil topluma her alanda ancak güçlü lobi faaliyetleri vasıtasıyla daha etkin ve daha verimli birlikteliklerin oluştuğunu biliyoruz" diyen Gülaçar, şöyle devam etti:


"Vanlıların da böylesi bir birliktelikle ülkemizde daha önemli işlere imza atacağına inanıyorum. İş dünyası, siyaset ve sivil toplum elbette ki rekabetin olduğu alanlardır. Ancak Vanlılar olarak ıskaladağımız bir gerçeğin olduğunu hatırlatmak isterim. Vanlıların tek rakibi Vanlılar olmamalı. Hatta uzun bir süre Vanlıların rakibi Vanlılar olmamalı."


"Kim seçilirse seçilsin omuzlarımızda taşıyacağımızın sözünü verelim"


Bugüne kadar vakfın yönetiminde yer alan herkese teşekkür eden Gülaçar, Her bir Vanlı, diğer bir Vanlı kardeşimizi bulunduğu platformda, nasıl daha iyi bir yere taşırız derdini gütmeli. Çünkü bunu yaparsak Van ve Vanlılar ancak arzuladığımız yerlere gelir. Bir makama, mevkiye gelen Vanlı kardeşimizin paçalarından tutup aşağı çekmektense, gel kardeşim bu benim omuzlarım, sen omuzlarıma bas ki daha da güçlü olalım demeli. Bu duygularla bugün gerçekleşecek seçimlerde hiçbir Vanlı kardeşimin rakibinin başka bir Vanlı kardeşim olmadığını ifade etmek istiyorum. Kim seçilirse seçilsin omuzlarımızda taşıyacağımızın sözünü verelim. Seçilemeyecek kardeşlerimizde aynı platformda veya başka bir platformda Van'ı nasıl daha iyi bir yere getiririz derdiyle yeni işlere imza atmanın gayreti içerisinde olmalıdır. Bugüne kadar vakfımızın yönetiminde yer alan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün seçilecek yönetime de başarılar diliyorum. Biz güçlü olalım ki Van'ımızın yeni nesillerini destekleyelim ve onlara yön verelim" şeklinde konuştu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:26 Kaynak: İHA
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