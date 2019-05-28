Son Dakika Haberleri: Gülay, Kuşadalı hayranlarıyla buluştu

Gülay, Kuşadalı hayranlarıyla buluştu

2 saat önce

Türk Halk Müziği sanatçısı Gülay, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir konserle Kuşadalı hayranları ile buluştu.

Gülay, Kuşadalı hayranlarıyla buluştu, System.String[]
Türk Halk Müziği sanatçısı Gülay, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir konserle Kuşadalı hayranları ile buluştu. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü sanatçı Gülay birbirinden güzel eserleri Kuşadalılar için seslendirdi.

Türk Halk Müziği'nin önemli seslerinden Gülay, Kuşadası'nda muhteşem bir konser verdi. Kuşadalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Tibet Özer ve Emre Fazlılar da katıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Gülay ve orkestrası seslendirdiği türkülerle Kuşadalılara keyifli anlar yaşattı.

Konserde konuşan ünlü sanatçı Gülay, Kuşadası'nda sahne almaktan dolayı büyük keyif aldığını belirterek " Beni sizlerle buluşturan Kuşadası'nın değerli Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederim. Kuşadası oldum olası çok sevdiğim bir kent olmuştur. Böyle güzel bir Ramazan akşamında sizlerle olmak benim için çok değerli" dedi.

Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Tibet Özer ise davetlerini kırmayıp Kuşadası'nda sahne almasından dolayı ünlü sanatçı Gülay'a teşekkür ederek, Kuşadası Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde, kentin farklı noktalarında ücretsiz halk konserleri düzenlemeye devam edeceğini kaydetti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:14 Kaynak: İHA
Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Gülay, Magazin
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