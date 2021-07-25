GÜLAY MUHTAR, EV EV, TARLA TARLA DOLAŞIP, VATANDAŞLARI AŞIYA ÇAĞIRIYOR---M - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin tek kadın muhtarı Gülay Çetin, (38) camilerden anons yaptırıp ev ev, tarla tarla dolaşarak, vatandaşları koronavirüse karşı aşı olmaya davet ediyor.

Babasını koronavirüsten kaybeden, 250 haneli, 588 nüfuslu Türkbahçe Mahallesi'nin Muhtar Gülay Çetin, cami hoparlöründen 'Aşı sırası gelenler lütfen aşılarını yaptırsın' anonsu yaptırarak çağrıda bulunuyor. Muhtar Çetin, mahallede evler ve kahvehanelerin yanı sıra tarlalara da giderek vatandaşlardan aşı olmalarını istiyor.

Muhtar Gülay Çetin, Mahallemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında mahallemiz sakinlerini ziyaret ederek aşı olmaları yönünde ikna ederek aşı olmaya davet ediyorum. Evleri tek tek gezip aşı olmayanları aşı olmaya teşvik ediyorum. Koronavirüs ile mücadelede aşı olmalıyız, başka bir çözümümüz yok Mahallemizde aşı olmayan tek fert kalmayıncaya kadar ziyaretlerimi sürdüreceğim. Umarım bir an önce bu hastalıktan kurtularak o eski günlerimize döneriz dedi.