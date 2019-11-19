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Gülbahar Gözütok Türkiye İkincisi Oldu
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Diyarbakır'da yapılan Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Kayserili sporcu Gülbahar Gözütok Türkiye İkincisi olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
Diyarbakır'da yapılan Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Kayserili sporcu Gülbahar Gözütok Türkiye İkincisi olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası 04 - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında Diyarbakır'da yapıldı.
Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden sporcu Gülbahar Gözütok, U21 Bayan Kumite 61 kg'da Türkiye İkincisi olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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