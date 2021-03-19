Gülbahar'ı öldüren erkek kardeşinin kaçma anı, kamerada - Son Dakika

Gülbahar'ı öldüren erkek kardeşinin kaçma anı, kamerada

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, boşanma aşamasında olan, 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay'ı (25) tabancayla vurarak, öldüren kardeşi Ali İhsan E. (20), mahkemece tutuklandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, boşanma aşamasında olan, 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay'ı (25) tabancayla vurarak, öldüren kardeşi Ali İhsan E. (20), mahkemece tutuklandı. Ali İhsan E.'nin ablasını öldürdükten sonra elinde silahla koşarak, kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, salı günü öğle saatlerinde, Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrı yaşayan, 1 çocuk annesi Gülbahar Asabay, evde silahlı saldırıya uğradı. Gülbahar, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler de polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülbahar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülbahar Asabay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 41 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİCinayetin ardından çalışma başlatan İl 41 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİCinayetin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahar Asabay'ın, kardeşi Ali İhsan E. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan alınan talimatlar doğrultusunda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, şüphelinin kaçtığı güzergahı tespit etti. Güzergahtaki 30 güvenlik kamerasından elde edilen 41 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, olayla ilgili tüm bilgi ve belgeleri topladı.TUTUKLANDIYapılan araştırma sonucu Gülbahar Asabay'ın kardeşi Ali İhsan E., 17 Mart günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali İhsan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.CİNAYET SONRASI KAÇIŞ KAMERADA Ali İhsan E.'nin, silahlı saldırının ardından koşarak, kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ablası Gülbahar Asabay'ı öldüren Ali İhsan E.'nin sokakta, elinde tabancayla koştuğu anlar yer aldı.



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