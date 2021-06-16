Gülbahar Köprülü Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Son Dakika

Gülbahar KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yukarı Alıçlı köyü sakinlerinden Merhum Alim KÖPRÜLÜ'nün eşi İdris ve Merhum Hafız KÖPRÜLÜ'nün anneleri Gülbahar KÖPRÜLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. İdris KÖPRÜLÜ: 0532 644 68 87
16 Haziran 2021, Çarşamba
Kaynak: Habermetre
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