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Gülben Ergen Bursa'da aile dostlarıyla buluştu - Son Dakika

Gülben Ergen Bursa'da aile dostlarıyla buluştu

08.09.2021 10:39
Gülben Ergen Bursa'da aile dostlarıyla buluştu, System.String[]

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, Şançelik Otomotiv'i ziyaret ederek aile dostlarıyla bir araya geldi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülben Ergen, Şançelik Otomotiv'i ziyaret ederek aile dostlarıyla bir araya geldi.

Çeyrek asırdır Bursa'da 20 binden fazla '0' Peugeot otomobili tüketiciyle buluşturan Şançelik Otomotiv Pop müziğinin yıldız ismi Gülben Ergen'i ağırladı. Aile dostlarıyla bir araya geldi. Ergen sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Böyle aile dostlarım olduğu için çok şanslıyım. Tüm ekibe teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ergen, Şançelik Premium'da yer alan lüks araçları da yakından inceleyerek başarılarının devamını diledi. Şançelik Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Şener ve Şançelik Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Şener ile hatıra fotoğrafı çektiren Gülben Ergen, "Fevzi Babam Bülent Kardeşim beni ağırladı. Tüm ekibe teşekkür ederim. Böyle aile dostlarım olduğu için çok şanslıyım" paylaşımında bulundu.

Yıldız isim daha sonra serviste çalışan personellerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Gülben Ergen'in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bülent Şener, " Türkiye'nin en büyük yıldızlarından birini ağırlamak bizler için de çok güzel oldu. Nazik davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Gülben Ergen Bursa'da aile dostlarıyla buluştu
Gülben Ergen Bursa'da aile dostlarıyla buluştu

Gülben Ergen, Peugeot, Bursa, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Gülben Ergen Bursa'da aile dostlarıyla buluştu - Son Dakika Magazin


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