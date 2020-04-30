Gülben Ergen Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'nde kan verdi - Son Dakika

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına uyan sanatçı Gülben Ergen, Çapa'daki Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan verdi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, yurt genelinde kan stokunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya destek vermek isteyen sanatçı Gülben Ergen Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu. Ergen, Kan Merkezine girişte kan vermeye gelen vatandaşlarla sohbet etti ve herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

"KİMİN NE ZAMAN KANA İHTİYACI OLACAK BELLİ OLMAZ"

Gülben Ergen Kızılay Kan Merkezi girişinde açıklamalarda bulundu. Uyarıların dinlenmesi halinde hiçbir sorun yaşanmayacağını belirten Ergen; "Biz iyiyiz ama herkes iyiyim diyemiyor, iyi olmayanlar da var. Kızılay'da kan bağışı gerçekten çok önemli, hepimiz canımızın derdiyle uğraşıyoruz evet, herkesin başka telaşları var, anlıyorum evet ama kan bağışı çok önemli, kimin ne zaman kan bağışına ihtiyacı olacak belli değil. En yakınımızın ihtiyacı olduğu zaman sosyal medyada duyurmayı biliyoruz. Şurada şuna ihtiyaç var acil hastaneye gidin demeyi biliyoruz ama ilk direğimiz Kızılay. Gördünüz beraber girdik, pırıl pırıl bir ortam, eldivenimi verdiler, maskem takılıydı, eğer maskem olmasaydı doktor hanımın elinde maske vardı. Buradaki hiçbir insandan benim canım kıymetli değil. Hepimizin canı eşit derecede kıymetli. Bu çok önemli, tabii ki eve gidince duşumu yapacağım, ellerimi yıkayacağım ama kendimi iyi hissederek uyuyacağım, kan verdim diye. Bunu defalarca yapacağım, neden bu zamana kadar yapmamışım bilmiyorum. Kızılay'a hepimizin ihtiyacı var, kan bağışlarına. Bakın sosyal mesafe için sürekli uyarıyorlar. Biz uyarıları dinlediğimiz takdirde hiçbir sorun olmayacak. Yeter ki uyarıları dinleyelim" şeklinde konuştu.