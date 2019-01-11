Son Dakika Haberleri: Gülben Ergen'den Aşk İtirafı

Gülben Ergen'den Aşk İtirafı

20 dakika önce

Gülben Ergen, Göktürk Dergisi'nin yeni yıl özel sayısı için müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Gülben Ergen'den Aşk İtirafı, System.String[]

''ÜLKEMDE PARLAYAN YILDIZ OLMAKTAN GAYET MEMNUNUM''

Hakan Kanburoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ergen, ''Ben ülkemde parlayan bir yıldız olmaktan gayet memnunum. Yaşam kalitemi, vaktimi abartılı olarak çalacak her şeyi ve herkesi reddedebilirim. Dünyayı sırt çantamla, elimde kahveyle gezmeyi tercih ederim.'' açıklamasıyla yurt dışında müzik yapmak istemediğini belirtti.

''ŞARKILARIM BENİM ASLIMDIR.''

Şarkılarını nasıl seçtiğini ise ''Şarkılarım benim özümdür aslımdır, yaşadıklarım ve yaşayamadıklarımdır. Söylediklerim, söyleyemediklerimiz sessiz çığlıklarımdır. İçime göre seçerim, piyasayı ya da benden beklentiyi değil, yüreğimin sesini dinlerim.'' ifadeleriyle anlattı.

GÜLBEN ERGEN'DEN SABAH PROGRAMI AÇIKLAMASI

''Yeniden sabah kuşağı programlarında görecek miyiz?'' sorusuna Gülben Ergen, '' Elbette göreceksiniz ama içime sinen bir içerikte. Kadınlarla iletişimimiz yıllardır hep çok değerli. Ekrandan milyonlara uzanmak sorumluluk getiriyor bana. Bu sebeple içinin boş olmasını istemem.'' yanıtını verdi.

GÜLBEN ERGEN'DEN İTİRAF

Gülben Ergen 'Aşka kapılarını kapadı mı?' sorusuna ise ''Elbette hayır. Şarkı söylemeyi bıraktınız mı? gibi bir soru bu. Aşk bir ihtiyaçtır, haktır, güzelleşmektir, aşk yaşama sevincidir.'' cümleleriyle cevapladı.

Müzik piyasasındaki keşkesini ''Keşke konservatuar okusaydım. Nota bilgim olsaydı.'' şeklinde belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:50 Kaynak: Bültenler

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