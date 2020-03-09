Gülben Ergen'den plak açılımı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den plak açılımı - Son Dakika Magazin

Gülben Ergen'den plak açılımı

6 saat önce

Ünlü şarkıcı, şimdi meslek hayatında bir ilki gerçekleştiriyor ve söz-müziği Sezen Aksu'nun imzasını taşıyan "Benim Hayatım"ı 45'lik plak olarak satışa çıkarıyor.

Gülben Ergen'den plak açılımı, System.String[]

Ünlü şarkıcı, şimdi meslek hayatında bir ilki gerçekleştiriyor ve söz-müziği Sezen Aksu'nun imzasını taşıyan "Benim Hayatım"ı 45'lik plak olarak satışa çıkarıyor.

Sezen Aksu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:30 
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