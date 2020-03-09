Gülben Ergen'den plak açılımı
6 saat önce
Ünlü şarkıcı, şimdi meslek hayatında bir ilki gerçekleştiriyor ve söz-müziği Sezen Aksu'nun imzasını taşıyan "Benim Hayatım"ı 45'lik plak olarak satışa çıkarıyor.
Ünlü şarkıcı, şimdi meslek hayatında bir ilki gerçekleştiriyor ve söz-müziği Sezen Aksu'nun imzasını taşıyan "Benim Hayatım"ı 45'lik plak olarak satışa çıkarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:30
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