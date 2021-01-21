Gülben Ergen'den çok konuşulacak Seren Serengil itirafı: Zor günler değildi, çok güzeldi

Gülben Ergen uzun yıllardır kavgalı olduğu Seren Serengil hakkında ilk kez konuştu. Okan Bayülgen'in programına konuk olan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düştü. 1990 yılında gazinoda birlikte çalışan Serengil ve Ergen son yıllarda aralarındaki kavgalarla gündeme geldi.

Okan Bayülgen'in Nokta programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Gülben Ergen bazı sorularda sinirlendi ve gerildi. Bayülgen, yıllardır devam eden Seren Serengil ve Gülben Ergen kavgasını dile getirmekten çekinmedi. Ergen'e gazinolarda sahne aldığı dönemle ilgili sorular soran Bayülgen, herkesin merak ettiği sorulara açıklık getirdi.

Gülben Ergen, o dönemde Seren Serengil'in alt kadrosunda sahne alıyordu. Okan Bayülgen, Seren Serengil'in adını geçirmeden "Sen kimin altındaydın?" sorusunu sordu.

GÜLBEN, LAFI DOLANDIRDI

Gülben Ergen, uzun süre Seren Serengil'in adını ağzına almamak için lafı dolandırdı. Ünlü şarkıcı, uzun uzun çalıştığı başka isimlerden bahsetti. Hatta konuyu çevirmek için başka gazinolarda çalışan isimlerden bile bahsetti. Okan Bayülgen, "Asıl ismi söylemiyor bak" diyerek doğrudan "Seren Serengil assolistti, sen assolist altı değil miydin?" diye sordu.

"İLLA SÖYLETECEK O ADI"

Gülben Ergen, bunu doğrulasa da Okan Bayülgen'e yetmedi! Usta sunucu Seren Serengil'le ilgili soruyu birkaç kez tekrarlayınca Gülben Ergen'in sabrı taştı. Şakayla karışık, "İlla beş kez söyletecek o adı, tüm çabası bu" diyen Ergen, yine kurtulamadı.

"ÇOK GÜZEL GÜNLERDİ"

Okan Bayülgen, ikilinin gazino günleriyle eğlenmeye devam etti. "Seren Serengil'in altında çalışsam çok zorlanırdım" diyen Bayülgen'e ünlü şarkıcının yanıtı ise şoke eden cinstendi. Meğer Gülben Ergen o günleri hiç de kötü hatırlamıyormuş. Gülben Ergen, "Zor günler değildi, çok güzeldi. Hatta ilk çıkışımdı galiba" diyerek o günleri andı.