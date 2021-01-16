Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen 'ırkçılık' açıklaması

Şarkıcı Gülben Ergen, kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e açıklamalarda bulundu.

'BAZEN HİÇ UMURSAMADIM'

Ergen, sanatçıların zaman zaman siyasi fikirleri yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine "Bazen hiç umursamadım, bazen annem üzülür mü diye dert ettim kendime. Haklının, hakkını yüksek sesle savunmasına gerek kalmıyor. Sessiz kalmak çok şey kazandırdı. Biliyoruz ki yanlış hesap Bağdat'tan dönüyor" dedi.