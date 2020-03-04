GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1) - Son Dakika

GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1)

6 saat önce

Haber: Ruken KADIOĞLU/İstanbul,DHAŞarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1), System.String[]

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,DHA

Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Görüntü dökümü:

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-ARŞİV


Gülben Ergen, Erhan Çelik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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