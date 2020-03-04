Son Dakika › Güncel › GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1) - Son Dakika
GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (1)
6 saat önce
Haber: Ruken KADIOĞLU/İstanbul,DHAŞarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul,DHA
Şarkıcı Gülben Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Görüntü dökümü:
-----------
-ARŞİV
Son Dakika Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e hakaret davasında beraat etti Trabzonspor, oynadığı son 12 büyük maçta sadece 1 kez yenildi İBB Başkanı İmamoğlu: "Adalar'da çok sorun var" TBMM'de İdlib oturumunda kavga! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi