Son Dakika › Güncel › Gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti - Son Dakika
Gülben ergen eski eşine hakaret davasında beraat etti
6 saat önce
GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (2) (Aktüel görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:02 Kaynak: DHA
GÜLBEN ERGEN ESKİ EŞİNE HAKARET DAVASINDA BERAAT ETTİ (2) (Aktüel görüntü)
Son Dakika İtalya Kupası yarı finalinde Napoli-Inter maçı, koronavirüs nedeniyle ertelendi Napoli - Inter maçına korona virüs engeli Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu