Gülben Ergen eski eşine  hakaret davasında beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülben Ergen eski eşine  hakaret davasında beraat etti - Son Dakika

Gülben Ergen eski eşine  hakaret davasında beraat etti

10 dakika önce

ŞARKICI Gülben Ergen, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Gülben Ergen eski eşine  hakaret davasında beraat etti, System.String[]
ŞARKICI Gülben Ergen, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Gülben Ergen katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"CİNAYET İŞLEYENLER BUNU ÜSTLENİR"

Duruşmada savunmasını yapan Gülben Ergen, " Ben davaya konu paylaşımları namus cinayeti işleyenlere, dedim, bundan başkaca pay çıkaramaz. Yani cinayet işleyenler bunu üstlenir. Emine Bulut cinayeti kızının önünde işlenen bir kadın cinayeti olduğu için ben de üç çocuk annesi olduğum için topluma karşı hasasiyetimi gösterir tweet attım. Ayrıca cinayeti işleyen katilin fotoğrafını da paylaştım. Kadın cinayeti işleyen katillere yönelik beyanda bulundum. Namussuzlar, dedim.  Benim şikayetçi ile bir sorunum yoktur, toplum hafızasında hedef alarak onun üzerinden kötü yorum yapılması amaçlı söylediğim bir söz yoktur, ben bir cinayet olayıyla ilgili yorum yaptım" ifadelerini kullandı.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada söz alan müşteki Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek davaya katılma taleplerinin olduğunu söyledi. Avukat Avşar, "Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİLER

Sanık Gülben Ergen'in avukatları Emek Emre ve Altın Mimir de söz konusu paylaşımın kadın cinayetlerini işleyenlere yönelik olduğunu söyleyerek sanığın beraatini istedi.  Gülben Ergen son sözünde göz yaşlarını tutamayarak, "Benim böyle bir konuyla buraya getirilmiş olmam bile bir mağduriyettir, suçsuzum ve beraatimi isterim" dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıklayarak, sanık Gülben Ergen'in kadın cinayetlerine karşı yorum yaptığını ve müştekinin adını açıkça zikretmediğini belirterek Gülben Ergen'in beraat etmesine karar verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın ardından açıklama yapan Gülben Ergen, "Kadın cinayeti ile ilgili yaptığım yorumla ilgili geldim. Elbetteki arkadaşlar ne bekliyordunuz ki başka. Kadının bir kadının yanında olmasıyla ilgili bir yorum yazmıştım. Onun karşılığında elbetteki yine adalet yerini buldu. Her zaman da buldu" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Gülben Ergen, Emine Bulut, Erhan Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:01 Kaynak: DHA
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Gülben Ergen eski eşi Erhan Çelik hakaret davasında beraat etti
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