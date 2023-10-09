Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi - Son Dakika

Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi

Gülben Ergen, Hatay\'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz\'ın adını verdi
Son Güncelleme: 09.10.2023 10:07

Hatay'da 49. anaokulunu açan Gülben Ergen, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz'ın adını verdi. Açılışa katılan Duymaz'ın ailesi duygusal anlar yaşadı.

Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 49. Anaokulunu 8 Eylül'de Hatay Kırıkhan'da açtı. Gülben Ergen, 6 Şubat depreminde Hatay'da hayatını kaybeden, sevilen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın adını okula verdi.

DUYMAZ'IN AİLESİ KATILDI

Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Duymaz Ailesi, CNN Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Milli Sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay Valisi Sn. Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Lütfü Savaş, Kırıkhan Kaymakamı Sn. Fikret Dağ ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı'na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi

"BENDEN SONRA BAYRAĞI OĞLUM DEVRALACAK"

Açılışa oğlu Atlas ile katılan Gülben Ergen, "'Hatay benim şahsi meselemdir' diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ömrüm yettiğince sahip çıkacağım, bugün aramızda bulunan oğlum Atlas Erdoğan da bizden sonra bayrağı devralacak" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi

11 AFET BÖLGESİNE 11 ANAOKULU

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye illerinde 6 anaokulunu tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim etmişti.

Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Taha Duymaz ve annesi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi
Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi

Gülben Ergen, Taha Duymaz, Eğitim, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Müjdeyi İtalyanlar verdi! EURO 2023'ye Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak
11:17 Vatandaşların üzerine yürüyen güvenlik görevlisinden anlamsız çıkış: Ben devletim
11:16 İsrail-Filistin gerilimi sonrası altın sert yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:04 Hamas, Tel Aviv'e roket yağdırdı
10:57 Korse detaylı elbise giyen Nesrin Cavadzade'nin tarzı hiç beğenilmedi
10:43 Icardi'ye bu kez Messi bile engel olamayacak! Arjantin'e geri dönüyor
10:40 ABD'li yetkililer: İsrail ordusu 24 ila 48 saat içinde Gazze'ye kara harekatı düzenleyecek
10:34 Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerini gafil avladığı o an!
10:24 İsrail Merkez Bankası, 2 yıl sonra ilk kez döviz satacak
10:21 Bakanlığın aldığı önlemler etkisini gösterdi! Oto pazarları sinek avlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2023 11:40:00. #1.11#
SON DAKİKA: Gülben Ergen, Hatay'da açtığı okula depremde ölen Taha Duymaz'ın adını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement