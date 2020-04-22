Ergen şarkının tanıtımını yaparken çocuklara " Evinde kırmızı-beyaz tişörtünle,elinde Türk bayrağın ile çekeceğin videonu bana yolla" çağrısında bulundu.
Ergen şarkının tanıtımını yaparken çocuklara " Evinde kırmızı-beyaz tişörtünle,elinde Türk bayrağın ile çekeceğin videonu bana yolla" çağrısında bulundu. Sanatçı, çocukların yolladığı videoları Instagram'dan paylaştı.
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22.04.2020 20:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülben Ergen'in çağrısına çocuklardan destek - Son Dakika