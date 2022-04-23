GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI - Son Dakika
Üye Girişi

GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI

23.04.2022 12:34

NİĞDE'de şarkıcı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan 42'inci anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

NİĞDE'de şarkıcı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan 42'inci anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Bor ilçesindeki Mehmet Güleç İlkokulu'nun bahçesinde, Çocuklar Gülsün Diye Murat Halim Gürs adı verilen 2 derslikli anaokulunun açılışına, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, şarkıcı Gülben Ergen, hayırsever Elif Yücel, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 42'inci anaokulun açılışını yaptıklarını belirten Gülben Ergen, ülkeye bir anaokulu daha armağan edebilmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Hayırsever Elif Yücel ise hayallerini gerçekleştirmesine neden olan Gülben Ergen'e teşekkür etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, Bizler çocuklarımızı ne derece eğitebilirsek, onları bilgi ve donanımla geleceğe hazırlarsak, en önemlisi de bayrağını, vatanını, dinini seven kutsal değerlerini bilen nesiller olarak yetiştirebilirsek, ülkemizin ve bizim geleceğimiz de o denli güvende ve parlak olacaktır dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, Ergen ve Yücel'e plaket verdi.

GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI
GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI
GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI
GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI

YORUMLAR
500
'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi 'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi Niğde Belediyesi üniversite öğrencilerine iftar verdi Niğde Belediyesi üniversite öğrencilerine iftar verdi

Yılmaz Şimşek, Gülben Ergen, Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI - Son Dakika


Son Dakika
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:18 Gençler, iftarda Selçuk Bayraktar'ı ağırlamak istedi; Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp söz aldı
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:48:54. #1.13#
SON DAKİKA: GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement