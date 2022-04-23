GÜLBEN ERGEN NİĞDE'DE ANAOKULU AÇILIŞI YAPTI - Son Dakika

NİĞDE'de şarkıcı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan 42'inci anaokulunun açılışı gerçekleştirildi.

Bor ilçesindeki Mehmet Güleç İlkokulu'nun bahçesinde, Çocuklar Gülsün Diye Murat Halim Gürs adı verilen 2 derslikli anaokulunun açılışına, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, şarkıcı Gülben Ergen, hayırsever Elif Yücel, öğretmen ve öğrenciler katıldı. 42'inci anaokulun açılışını yaptıklarını belirten Gülben Ergen, ülkeye bir anaokulu daha armağan edebilmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Hayırsever Elif Yücel ise hayallerini gerçekleştirmesine neden olan Gülben Ergen'e teşekkür etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, Bizler çocuklarımızı ne derece eğitebilirsek, onları bilgi ve donanımla geleceğe hazırlarsak, en önemlisi de bayrağını, vatanını, dinini seven kutsal değerlerini bilen nesiller olarak yetiştirebilirsek, ülkemizin ve bizim geleceğimiz de o denli güvende ve parlak olacaktır dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, Ergen ve Yücel'e plaket verdi.