Gülben Ergen, oğullarıyla hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

BODRUM'da, koronavirüse karşı izole yaşam süren şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen çocuklarıyla hayvan barınağı ziyaret etti. Ergen, barınak ziyaretinde çocuklarıyla çekilen fotoğrafı, "Hayvanları seviyoruz, sayıyoruz" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüs döneminde Bodrum'a gelen ve burada izole yaşam süren ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oğulları Atlas, Güney ve Ares Erdoğan ile Torba Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Çocuklarıyla barınaktaki kedi ve köpeklerle ilgilenen Ergen'e, Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, eşlik etti. Ergen, barınak ziyaretinde çocuklarıyla çekildiği fotoğrafı, "Hayvanları seviyoruz, sayıyoruz" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Ergen, daha sonra sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla da hayranlarına seslenerek, "Biz bugün çok güzel ve anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Sahipsiz bırakılan, eziyet gören, sokakta kalan hayvanlarımıza gittik. Gözleri görmeyen, bacağı kopan, kulakları duymayan, yeni doğum yapmış gözleri hüzünlü, sahiplenmeyi bekleyen minik canlarla tanıştık. Petshopların tümüne hayır. Barınaktan sahiplen" dedi.