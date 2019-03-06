Son Dakika Haberleri: Gülben Ergen Pınar Çubukcunun Klibin'de Oynadı

Gülben Ergen Pınar Çubukcunun Klibin'de Oynadı

55 dakika önce

Soykan Prodüksiyon Pınar Soykan yeni sanatçısı Pınar Çıbukçu'nun klip çekimlerin'de Gülben Ergen'de oynadı.

Gülben Ergen Pınar Çubukcunun Klibin'de Oynadı, System.String[]

Çekim öncesi gazetecilerle sohbet eden Çubukçu " Çok heyecanlıyım.Gülben'in benimle bereber olması beni daha çok heycanlandırdı.Şarkı ve Klip aynı anda muhtemlen 15 gün sonra çıkacak " dedi.

Ergen ise " Bende çok heyecanlıyım.İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle ' klibinden sonra ilk kez oyuyacağım.Teklifi de ben yaptım. Dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:14 Kaynak: Bültenler

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