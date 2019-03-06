Gülben Ergen Pınar Çubukcunun Klibin'de Oynadı

Çekim öncesi gazetecilerle sohbet eden Çubukçu " Çok heyecanlıyım.Gülben'in benimle bereber olması beni daha çok heycanlandırdı.Şarkı ve Klip aynı anda muhtemlen 15 gün sonra çıkacak " dedi.

Ergen ise " Bende çok heyecanlıyım.İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle ' klibinden sonra ilk kez oyuyacağım.Teklifi de ben yaptım. Dedi.