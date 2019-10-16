Son Dakika Haberleri: Gülbirlik Genel Müdürü Çelik'ten sanatçı Berdan Mardini'ye gül çıkışı: "Herkes işini yapacak"
Son Dakika Güncel Gülbirlik Genel Müdürü Çelik'ten sanatçı Berdan Mardini'ye gül çıkışı: 'Herkes işini yapacak'

Gülbirlik Genel Müdürü Çelik'ten sanatçı Berdan Mardini'ye gül çıkışı: "Herkes işini yapacak"

1 saat önce

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da son yıllarda Berdan Mardini gibi sanatçıların, kendi memleketlerine Isparta'dan gül fidanı götürerek dikmesi ve bahçelerine tesis kurması konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik,...

Gülbirlik Genel Müdürü Çelik'ten sanatçı Berdan Mardini'ye gül çıkışı:

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da son yıllarda Berdan Mardini gibi sanatçıların, kendi memleketlerine Isparta'dan gül fidanı götürerek dikmesi ve bahçelerine tesis kurması konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Herkes gidecek, sanatçıysa sanatını yapacak, sahnesinde, şurada, burada çalışacak. Herkes işini yapacak" dedi.


Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik yaptığı açıklamada, Isparta'da önceki Vali Şehmus Günaydın tarafından sanatçı Berdan Mardini'ye gül fidanı gönderilmesi ve Mardin'de tesis kurulması konusunda sert açıklamalarda bulundu. Gülün anavatanının Isparta ve Göller Yöresi olduğuna değinerek, durumun güller diyarı Isparta için sıkıntı oluşturmayacağını ifade eden Gülbirlik Genel Müdürü Çelik, "Herkes gidecek, sanatçıysa sanatını yapacak. Sahnesinde şurada, burada çalışacak. Çiftçinin, köylünün, kırsal kesimde ikamet eden insanların sofrasındaki bir dilim ekmeğine, bir dilim peynirine, bir kaşık zeytinine el uzatmalarına gerek yok. Herkes işini yapacak. Sonuç itibariyle ne olur göreceğiz. Çünkü, bu bugün üretimi ve tarımı yapılan bir ürün değil. 1870'li yıllarda Türkiye'nin çok farklı yerlerinde üretimi yapılmış ama nihayetinde kendisine anavatan olarak, Isparta ve Göller Yöresi'ni seçmiş. Bunun bize çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bizim için sıkıntı olmaz" dedi. - ISPARTA

Berdan Mardini, Hasan Çelik, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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