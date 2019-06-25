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Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, İstanbul'a gelen 26 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi.
Transfer için son detayların görüşüldüğü Gulbrandsen'le 3 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı bildirildi.
Gulbrandsen, son olarak Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da forma giydi. Red Bull Salzburg ile geçtiğimiz sezon ligde 23 maça çıkan Norveçli oyuncu, 7 kez fileleri havalandırdı.
Turuncu-lacivertli kulüp, golcü futbolcuları Emmanuel Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayırmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:42 Kaynak: AA
İstanbul, Başakşehir, Spor
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