Gulbransen'den iki haftada 3 gol

Deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Başakşehir'de takımının iki golünü atan Fredrik Gulbrandsen, son iki haftada ağları 3 kez sarsmayı başardı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 81 ve 90+4. dakikalarda Gulbrandsen'den geldi. Geçtiğimiz hafta da Gençlerbirliği karşısında oyuna sonradan girerek ağları sarsan Norveçli futbolcu, son iki haftada 3 gol atarak ön plana çıkmayı başardı. - İSTANBUL