"Gülcan Karadağ: Sanatta 40. Yıl" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Ressam Gülcan Karadağ'ın "Gülcan Karadağ: Sanatta 40. Yıl" isimli sergisi, Artopol Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide, usta sanatçının 40 yıllık sanat hayatının her dönemine ait tuval üzerine yağlı boya ve üç boyutlu kumaş çalışmaları yer alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Karadağ, sanatçıların yıllar içinde tekniğini ve görüşünü geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Gülcan Karadağ, farklı dönem ve serilerden özel bir seçkiyi sanatseverlerin beğenisine sunduğuna dikkati çekerek, "Ressamın beslenmesi gereken çok şey var. Çok okuması, araştırması gerekir yani duygularını anlatırken alternatif üretmesi lazım. Kimseye benzememesi için, kendi dilini geliştirmesi gerekiyor. O yüzden de altyazıları iyi okuyabilecek gözlem yeteneğine sahip olmanız gerekiyor. Bu da 40 yıl boyunca beni buraya kadar taşıdı." dedi.

Eserlerinde konu olarak en eski uygarlıklardan beri süregelen bu düşünce tarihini gizem ve estetikle buluşturmaya çalıştığını aktaran sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hala iyi resmimi yapamadım. Çünkü kafamda figürler dolaşıyor. Bir resmi yapıp bitirdiğim zaman başka fikirler yerini almış oluyor ve 'Bu hala olmadı.' diyorsunuz. Siz yaklaştıkça, hedef uzaklaşıyor. Dolayısıyla gelecekte ne olacağını ben de bilmiyorum. Eserlerimde daire figürü çokça görülür. Başı sonu olmayan daire tanrıyı sembolize eder. Dairenin içerisinde de bilgi vardır diye düşünülür. Eserlerimde kullandığım figürlerde duruş değil de hissiyatı öne çıkarmaya çalışıyorum. Sanatseverlere de hayatlarına bir mola vermeleri için bu sergiyi gezmelerini öneririm."

Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.