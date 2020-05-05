Gülcemal: "Türkiye sınavı başarıyla geçmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gülcemal: 'Türkiye sınavı başarıyla geçmiştir' - Son Dakika Ekonomi

Gülcemal: "Türkiye sınavı başarıyla geçmiştir"

6 saat önce

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) "Çalışma Hayatında Alınan Önlemler" konulu online toplantısına katılan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, "Solunum cihazlarının temini konusunda sıkıntı yaşanmıyor.

Gülcemal:

Ege Genç İş İnsanları Derneğinin (EGİAD) "Çalışma Hayatında Alınan Önlemler" konulu online toplantısına katılan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, "Solunum cihazlarının temini konusunda sıkıntı yaşanmıyor. Sahada 20 bin solunum cihazımız bulunmakta. Bu süreçte cihaz eksikliği sorunu yaşamadık. Sistem kendisini bu süreçte test etti. Dünyanın birçok ülkesinin sınıfta kaldığı şu günlerde Türkiye sınavı başarıyla geçmiştir" dedi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, alınması gereken birçok tedbiri de beraberinde getirdi. İnsanlar vakaların artmasıyla birlikte kişisel önlemlerini almaya, kalabalık ve sosyalleşmeyi gerektiren ortamlardan uzak durmaya başlarken, ardı ardına gelen resmi önlemler ise gecikmedi. Bu süreçte birçok kuruluş, cafe, restoran, gece kulüpleri, sinema ve tiyatrolar kapatılırken camilerde cemaatle kılınan namazlar, bakanlığın almış olduğu kararla geçici bir süreliğine durduruldu. Ayrıca birçok kurum salgının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla evden çalışma düzenine geçti. Korona virüs salgını, tüm dünyada ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaklaşık 28 milyon istihdamın bulunduğu Türkiye'de işverenlerin de temel endişesi haline gelmiş durumda. Konuyu ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek amacında olan EGİAD, "Çalışma Hayatında Alınan Önlemler" konulu bir Webinar gerçekleştirerek, detaylı bilgi almak üzere SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal'i online konuk etti.


Sosyo-ekonomik dalgalanmalara dikkat


Açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, hastalığın insan sağlığı üzerindeki etkilerinin, yayılma hızı ve şiddetinin ulusal sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskıya neden olduğunu belirterek, "Bu baskıyı, küresel ekonomide tarihte eşine az rastlanır bir arz şoku takip etmiştir. Bu doğrultuda üretim, tedarik zinciri ve istihdam alanlarında ortaya çıkan mevcut etkilerin orta vadede daha da karmaşık hale gelerek küresel boyutta oldukça ciddi sosyo-ekonomik dalgalanmalara sebep olacağı öngörülmektedir. Hükümetlerin sosyal ve ekonomik hayattaki rolleri değerlendirildiğinde kamu sektöründe hız ve çevikliğin halk sağlığı ve ekonomi üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu olağanüstü zamanlardan geçmekteyiz. Bu anlamda ülkemizde uygulamaya alınan destek paketlerini ve yasal düzenlemeleri takip etmek oldukça önemli olmakta. Şüphesiz ki bunların başında da Sosyal Güvenlik alanındaki düzenlemeler geliyor" diye konuştu.


"Türkiye sınavı başarıyla geçmiştir"


SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal ise, bu süreçteki en önemli konulardan birisinin çalışmaya devam eden kamu ve özel sektördeki çalışanların sağlık ve güvenliği olduğunu vurguladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan tedbirleri madde madde sıralayan Gülcemal; asgari ücret desteği uygulaması, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma, kronik hastalığı olanların sağlık raporlarının uzatılması, mücbir sebep kapsamına alınabilecek sektörlerde işveren ve 4/b sigortalılarının SGK prim ödemelerinin ertelenmesi, ücretsiz izne ayrılanlara işsizlik ödeneği veya kısa çalışma ödeneği alamayan işçilere nakdi ücret desteği sağlanmaya başlanması, üç ay süreyle işçi çıkarılmasının yasaklanması gibi birçok başlık altında düzenlemeler yapıldığına dikkat çekti. SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, iş başından bu yana hızlı kararlar alıp yoğun bir tempoda hizmet verildiğini vurgulayarak, icra ödemeleri, ipc tebliğleri, kontrol muayenesi işlemlerinin ertelenen başlıklar arasında yer aldığını kaydetti. 142 uygulamanın e-devlet üzerinden online yapılabildiği konusunda bilgi paylaşan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, "Sigorta primine esas günlük kazancı 128 TL ve altında olan sigortalılara günlük 2.5 TL; toplamda aylık 75 TL tutarında asgari ücret desteği sağlanacak. Bunun dışında kronik hastalığı olanların sağlık raporları uzatıldı. En düşük emekli aylığı bin 500 TL'ye yükseltildi. Bayram ikramiyeleri nisan başında ödendi. Yurt dışından gelen işçilerin karantina süresince iş görmemezlik ödeneği alması kararlaştırıldı. SGK tarafından karşılanan solunum cihazları temini için tedbirler alındı" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:27 Kaynak: İHA


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