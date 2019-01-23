Gülçimen: "Bursa'yı Yönetenler Bursalıların İstemediği Hiçbir Şeyi Yapamayacak"

Bursa Platformu Başkanı Suat Gülçimen, Bursa'yı yönetecek olanların bundan sonra Bursalıların istemediği hiçbir şeyi yapamayacağını söyledi.

Bursa Platformu Başkanı Suat Gülçimen, Bursa'yı yönetecek olanların bundan sonra Bursalıların istemediği hiçbir şeyi yapamayacağını söyledi.



Bursa Platformu yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Faaliyetlerinin hedefinin Bursa olacağını belirten Bursa Platformu Başkanı Suat Gülçimen, "Her yönüyle Türkiye'ye örnek olan bu güzel şehrin sakinleri Bursalılar olarak diyoruz ki, Bursa'nın sahipleri Bursa'da yaşayanlardır. Bursa'yı yönetecek olanlar, bundan sonra Bursalıların istemediği hiçbir şeyi yapamayacaklardır. Bunun için Bursa Platformu, yasal tüm imkanları kullanacaktır. Bizlerin isteği, trafik ve park problemi yaşamayan bir Bursa'dır. Kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüme çevirmeden, bina yoğunluğunu tabana yayan ve önceliği Osmangazi ve Yıldırım'da olacak olan bir kentsel dönüşüm anlayışının hayata geçiren bir Bursa'dır. Tüm şehir dinamiklerinin ve STK'ların Bursaspor'u candan sahiplenmesini istiyoruz. OSB'lerde ellerinde boş arazi bulunanların veya sanayici olamayıp arazi ve bina üzerinden rantiyecilik yapanların, ellerinden bu arazilerin alınmasını ve üretim yapacak olan KOBİ'lere tahsis edilmesini istiyoruz. Şehit cenazelerinin kaldırıldığı Dikkaldırım Mihraplı Camii'nin 'Mihraplı Şehitler Camii' olarak değiştirilmesini ve cami bahçesinin yeniden düzenlenerek Bursalı şehitlerin adlarının bir abidede yaşatılmasını istiyoruz. Özellikle sanayi bölgelerinin muhtelif yerlerine kanserojen madde ve kirlilik emisyon değerleri için ölçüm sistemi kurulmasını istiyoruz" diye konuştu.



Bursa dışından üniversite eğitimi için şehrimize gelen öğrencilerin Bursa'yı yakından tanıması için ücretsiz geziler düzenlenmesi gerektiğini belirten Gülçimen, "Tarihi misyonu gereği Bursalıların kaliteye önem vermesini, yerli ve TSE belgeli ürünleri kullanmalarını talep ediyoruz. Lale logosunun Bursalılar tarafından benimsenmediği için yeni bir logo çalışmasının yapılmasını, Sultan II. Beyazid Han'ın emaneti olan kalite anlayışı gereğince bir logo oluşturulmasını talep ediyoruz" dedi. - BURSA

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