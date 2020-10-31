Gülçin Aykut Soydan'ın kurtarılma anı - Son Dakika

Gülçin Aykut Soydan'ın kurtarılma anı

31.10.2020 11:55

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı.

Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.

Gülçin Aykut Soydan'ın kurtarılma anı
Gülçin Aykut Soydan'ın kurtarılma anı
Gülçin Aykut Soydan'ın kurtarılma anı
Gülçin Aykut Soydan'ın kurtarılma anı

Arama Kurtarma, Seferihisar, Vatandaş, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gülçin Aykut Soydan'ın kurtarılma anı - Son Dakika


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