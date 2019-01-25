Son Dakika Haberleri: Gülçin Ergül'den "Arabesk" Albümüne Muhteşem Lansman

Gülçin Ergül'den "Arabesk" Albümüne Muhteşem Lansman

2 saat önce

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan konserde Ergül, iki saate yakın performansıyla dinleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Gülçin Ergül'den

Arabesk ve fantezi müziğin ustalarından dinlediğimiz 12 eseri kendine has vokali ve tutkulu yorumuyla yepyeni bir ruha büründüren Gülçin Ergül; Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan "Arabesk" albümünün lansmanını dün akşam gerçekleştirdi.

Ergül; son albümünün yanı sıra eski, yeni hitleri ve yabancı parçalarından oluşan geniş repartuarıyla dinleyicilerinden tam not aldı.

Konserden sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan sanatçı; gördüğünüz gibi ben işimi yapmaya, sahnede olmaya devam ediyorum onlar talk show yapmaya devam etsin, diye konuştu. Yeni projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ekleyen Ergül; yine sürprizlerle dolu projelerle hayranlarının karşısına çıkacağının müjdesini verdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan son klibi "İkimize Birden"den de söz eden müzisyen arabeski funk ezgilerinden sonra modern dans ile birleştirmenin bir ilk olduğunun altını çizdi.Satır içi görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:51 Kaynak: Bültenler

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