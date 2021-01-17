Gülçin Ergül: Evlendiğini sosyal medyadan öğrendim

Yıldız Tilbe'den aldığı şarkısına klip çekeceğini ve bu nedenle toplantıya geldiğini söyleyen şarkıcı, Gülçin Ergül, şubat ayında çıkacak İngilizce albümle gözüne yurt dışına kestirdi.

Üretim halinde olduğunu anlatan Ergül, "Sürekli üretim halindeyim. Yeni şarkılar yapmaya çalışıyorum. Şubatta İngilizce albümüm çıkacak. Pazarlama planımızı henüz yapmadık ama tabii yurt dışında da başarılı olmak isterim, kim istemez ki? Ben bir Türk olduğum için nereye gidersem gideyim, tabii ki Türkler dinleyecek ve destek vereceklerdir. Yabancı kitleler tarafından dinlenmeyi de arzu ediyorum" diye konuştu.

'Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum'

Gülçin Ergül ayrıca eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirtti. Şarkıcı, "Buluşma fırsatımız olmadı. Ben de herkes gibi sosyal medyadan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu. Tebrik ettim hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı, zaten eskisi gibi o kadar yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık zaten" ifadesini kullandı.

Ergül kalbinin boş olup olmadığı sorusuna ise gülerek, "Aşk hayatım yok zaten karantinadayız" yanıtını verdi.

'Aramızda artık negatif bir şey yok'

'Hepsi grubu üyesi arkadaşlarıyla barıştıklarını ancak eskisi gibi bir araya gelip, müzik yapmayacaklarını söyleyen şarkıcı, "Hepsi grubu tekrar bir araya gelmiyor ama aramızdaki husumeti sonlandırdık. Aramızda artık negatif bir şey yok. Başka şeylere açık olabiliriz ama müzik yapmayı düşünmüyoruz. Her şey geçti gitti. Biz böyle çok mutluyuz, kendi hayatlarımızda başarılı ve tek olarak" dedi.

Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, grup üyeleriyle olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. Gülçin kariyerine solo devam etmiş, diğer kızlar da yavaş yavaş kariyerine başka noktalara taşımıştı.

Geçtiğimiz ay konuk olduğu bir canlı yayın sonrası Gu¨lc¸in Ergu¨l ile Eren Bakıcı arasındaki buzlar erimişti. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barışmış ve sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almıştı.