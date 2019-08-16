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Gülcük Depremi için 50 araçlık konvoy

54 dakika önce

Gülcük Depremi için 50 araçlık konvoyTEKİRDAĞ - 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla itfaiye, polis, UMKE, AKUT, ambulans, Kızılay'dan oluşan yaklaşık 50 araç şehirde konvoy gerçekleştirdi.

Gülcük Depremi için 50 araçlık konvoy
TEKİRDAĞ - 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla itfaiye, polis, UMKE, AKUT, ambulans, Kızılay'dan oluşan yaklaşık 50 araç şehirde konvoy gerçekleştirdi.
17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşları anmak amacıyla itfaiye, polis, UMKE, AKUT, ambulans, Kızılay'dan oluşan yaklaşık 50 araç şehirde konvoy düzenledi. Cumhuriyet Meydanından başlayan konvoy, Hükümet caddesinden Büyükşehir Belediyesi Binasına kadar devam etti. Oradan Yüzüncüyıl Mahallesi'ne geçen 50 araçlık konvoy sahil dolgu alanda son buldu. Konvoya zaman zaman vatandaşlar da alkış yaparak destek verdi.
Kızılay, Gölcük, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:51 Kaynak: İHA
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