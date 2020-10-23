TMO Genel Müdürü Güldal: "2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı" - Son Dakika

TMO Genel Müdürü Güldal: "2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı"

23.10.2020 17:29

TMO Genel Müdürü Güldal: "2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı" TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun fındık alım noktalarını ziyaret ediyor Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2019-2020 yılı sezonunda...

TMO Genel Müdürü Güldal: "2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun fındık alım noktalarını ziyaret ediyor

ORDU - Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2019-2020 yılı sezonunda Karadeniz Bölgesi'nden ihracat rakamlarının arttığını ifade ederek, "2 milyar TL Karadeniz Bölgesi'ndeki çiftçilerimizin cebine fazladan girmiş oldu ve 300 milyon dolar da ihracatımıza ciddi net bir artış sağlanmış oldu" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde TMO'nun fındık alım noktalarını ziyaret eden Güldal, beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ve ziraat odası başkanları ile bir araya geldi. Burada basın açıklamasında bulunan Güldal, 2019-2020 yılında 2.3 milyar dolarlık bir tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldığını, 2 milyar TL Karadeniz Bölgesi'ndeki çiftçilerin cebine fazladan girdi sağlandığını ve 300 milyon dolar da ihracatta ciddi bir artış sağlandığını ifade etti.

Üreticilerin TMO yerine serbest piyasayı tercih etmeleri

Fındık hakkında açıklamalarda bulunan Güldal, "Fındık sahiplenildikçe ve fındığa ilgi gösterilince üreticimiz, sanayicimiz kazanıyor. Burada herkesin emeği var. Bu yıl alım noktalarımız yine açık ama fındık alımları TMO'ya gelmiyor. Alım dönemi ile beraber açıklanan fiyatların üzerinde serbest piyasanın seyretmesi dolayısı ile özel sektöre kanalize oldu. Zaten amaç hasıl olmuş oluyor. Bizim referans fiyatımız altına düşmeden, üzerinde bir fiyatla üreticilerimizin memnun olacağı bir fiyat ticarete konu oluyor. bu istenilen bir durum" dedi.

"Fındıkta kalite artıyor"

TMO'nun, üreticinin zarar etmesini engellemek adına gayret gösterdiğini ve referans fiyat belirlediğini anlatan Güldal, "Bu amaca ulaşıldı. Bu süreçte en güzel haber, üreticilerin bahçelerine olan ilgisinin artması. Şu andan itibaren çiftçilerimiz beklemeden bahçelerin hazırlıklarına başlamış durumda. Bu çok sevindirici ve inşallah ilerleyen günlerde fındıktaki kaliteyi, verimi ve katma değeri ile üretimi arttırmanın işaretidir" ifadelerine yer verdi.

"TMO fiyatları makul karşılandı"

TMO tarafından açıklanan referans fiyatların sadece fındıkta değil, tüm ürünlerde makul karşılandığını anlatan Güldal, "Bu sene salgın dolayısı ile biraz piyasa yükselerek devam etti, fındıkta da bu durum görüldü. Piyasada bu denli dalgalanmalar süre içerisinde olağan şeyler. Ancak halen TMO'nun referans fiyatının üzerinde bir değer bulduğunu görüyoruz. Bu noktada bakıldığında bu süreç 2020 yılı 31 Aralık tarihine kadar TMO alım görevi devam ediyor. 2 aydan fazla bir gün var, bu süreci de izleyeceğiz. Şu anda üreticilerimiz ellerinde fındıkları var bunun nedeni de üreticilerimiz büyük masraf kalemlerine girmedi ve gider kalemleri düştü. Çok fazla ihtiyaç duyulmadığını da görüyoruz. Bu süreçte üreticimizin fındığının değerini bulduğunu düşündüğü tarihte değerlendireceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

TMO Genel Müdürü Güldal: 2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı
TMO Genel Müdürü Güldal: 2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı
TMO Genel Müdürü Güldal: 2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı
TMO Genel Müdürü Güldal: 2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı
TMO Genel Müdürü Güldal: 2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı
TMO Genel Müdürü Güldal: 2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı
TMO Genel Müdürü Güldal: 2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı
TMO Genel Müdürü Güldal: 2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Karadeniz Bölgesi, Yönetim Kurulu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TMO Genel Müdürü Güldal: '2019-2020 sezonunda, 2.3 milyar dolarlık tarımsal ihracat rekoruna ulaşıldı' - Son Dakika Ekonomi

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