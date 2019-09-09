Son Dakika Haberleri: Gülden'e Festivalde Büyük Bir Sürpriz
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Gülden'e Festivalde Büyük Bir Sürpriz

1 saat önce

Son çıkartmış olduğu 'Mendil' isimli çalışmasıyla bu yazın en fazla dinlenen şarkılarından bir tanesine imza atan başarılı şarkıcılardan Gülden, Geleneksel Sarıgöl Sultanı Üzüm Festivali esnasında sahnedeydi.

Gülden'e Festivalde Büyük Bir Sürpriz, System.String[]

Konser maratonu çok yoğun bir şekilde devam eden Gülden, sahnedeyken 'Seneler boyunca Londra'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geri dönmek ve ait olma hissi harika. Ülkemde yaşıyor olmaktan çok mutluyum' ifadelerine yer verdi.

Konser sonrasında ise Sarıgöl Belediyesinin başkanı Necati Selçuk Gülden'e katılımlarından dolayı teşekkür edip Ünlüdurumdaki Sanatçıyı''Üzüm Güzeli'' ilan etmiş oldu.

Sarıgöl, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:01 Kaynak: Bültenler
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