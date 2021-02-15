Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Show'da patlak verdi - Son Dakika

Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Show'da patlak verdi

15.02.2021 08:52
Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Show'da patlak verdi, System.String[]

'İbo Show' programında geçen hafta yer kapma krizi yaşanmıştı.

'İbo Show' programında geçen hafta yer kapma krizi yaşanmıştı. Konuklardan Ayşe Mine, fasıl bölümünde Tatlıses'in yanına girebilmek için Faruk Tınaz'ı ekarte etmişti. Bir ara Gülden Karaböcek'in bulunduğu yeri isteyip, Tatlıses'in yanında yer bulamayınca küsmüştü. Yaşanan krizin ardından Ayşe Mine, asıl Gülden Karaböcek'in kendisini ittiğini iddia etti.

GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY VAR

1984 yılında İzmir Fuarı'nda da aralarında husumet yaşandığını söyleyen Mine, "Yayında beni itti. Ben de üzüldüm, uzaklaştım. Görüntülerde var. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi. Gülden Karaböcek ise "Ben kimseyi itmedim. Bilerek yapılmış bir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı. Gereksiz bir tartışma" dedi.

Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Show'da patlak verdi

Gülden Karaböcek, İbo Show, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasındaki kavga 37 yıl sonra İbo Show'da patlak verdi - Son Dakika Magazin


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