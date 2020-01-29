Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son verdi - Son Dakika

Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son verdi

6 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir ortaokulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Gülden A. (38), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Gülden öğretmen, balkondan atlayıp, yaşamına son verdi, System.String[]

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir ortaokulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Gülden A. (38), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bulunan bir ortaokulda görev yapan matematik öğretmeni Gülden A., evde yalnız başınayken 4'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden komşuları, 112 Acile haber verdi. Gülden A., adrese sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Gülden A. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bir çocuk annesi olan Gülden A.'nın ölümü, yakınları ve komşularını yasa boğdu.Olay hakkında soruşturma başlatılırken, Gülden A.'nın, "Bu hayat bana ağır geldi, çocuğuma iyi bakın" yazılı not bıraktığı iddia edildi.


Derince, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:26 Kaynak: DHA
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